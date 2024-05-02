Атака рф по Одессе: на Новой почте уничтожено 904 отправления стоимостью 3 миллиона (фото)

В результате ночного удара по сортировочному депо и отделению Новой почты в Одессе было уничтожено 904 отправления стоимостью 3 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Посылки, которые находились в депо и отделении и были уничтожены в результате попадания — компания возместит согласно оценочной стоимости.

«Мы уже связываемся с клиентами. Общий вес уничтоженных посылок и грузов — более 15 тонн», — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что отправления, которые находились во время удара в пути, переадресовали. Клиенты могут получить их в отделении № 3 Одессы.

В компании также отметили, что все работники Новой почты живы и не пострадали.

Обстрел Одессы 1 мая

Вечером среды, 1 мая, в Одессе раздались взрывы. Незадолго до этого предупреждали об угрозе баллистических обстрелов.

В Одесской областной военной администрации рассказали, что в результате российского ракетного удара в городе пострадали 14 человек. Один мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в больницу. Всем остальным помощь предоставлена на месте.

«В результате ночной ракетной атаки по городу Одессе поражены многоквартирные дома, школа и другие объекты гражданской инфраструктуры», — отметили в Одесской областной военной администрации.