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2 мая 2024, 12:56 Читати українською

Атака рф по Одессе: на Новой почте уничтожено 904 отправления стоимостью 3 миллиона (фото)

В результате ночного удара по сортировочному депо и отделению Новой почты в Одессе было уничтожено 904 отправления стоимостью 3 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В результате ночного удара по сортировочному депо и отделению Новой почты в Одессе было уничтожено 904 отправления стоимостью 3 млн грн.
Фото: Новая почта

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Посылки, которые находились в депо и отделении и были уничтожены в результате попадания — компания возместит согласно оценочной стоимости.

«Мы уже связываемся с клиентами. Общий вес уничтоженных посылок и грузов — более 15 тонн», — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что отправления, которые находились во время удара в пути, переадресовали. Клиенты могут получить их в отделении № 3 Одессы.

В компании также отметили, что все работники Новой почты живы и не пострадали.

Обстрел Одессы 1 мая

Вечером среды, 1 мая, в Одессе раздались взрывы. Незадолго до этого предупреждали об угрозе баллистических обстрелов.

В Одесской областной военной администрации рассказали, что в результате российского ракетного удара в городе пострадали 14 человек. Один мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в больницу. Всем остальным помощь предоставлена на месте.

«В результате ночной ракетной атаки по городу Одессе поражены многоквартирные дома, школа и другие объекты гражданской инфраструктуры», — отметили в Одесской областной военной администрации.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+15
Tido oss
Tido oss
2 мая 2024, 13:02
#
То чуство когда застраховал айфон на отправку минимально
+
0
mphet26
mphet26
2 мая 2024, 13:05
#
«укажите 100 грн, что б не платить за страховку»
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
2 мая 2024, 13:12
#
— В какую сумму оцениваете товар?
— Та минимальная. Клиент уже перевёл деньги.

Nice (c)
+
0
Три літри
Три літри
2 мая 2024, 13:18
#
Дураки вчаться на власних помилках. Закон природи.
+
+25
Dmitrik7
Dmitrik7
2 мая 2024, 14:19
#
Дураки не обучаемы в принципе.
+
0
Три літри
Три літри
2 мая 2024, 15:14
#
Ну може якась частина і не обучаєма, а інші добре вчаться
+
+30
bonv
bonv
2 мая 2024, 13:08
#
Буде уроком для тих хто заявляє суму меншою за реальну.
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