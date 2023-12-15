Минфин - Курсы валют Украины

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15 декабря 2023, 20:00 Читати українською

Главное за неделю: атака на «Киевстар», новая учетная ставка НБУ, рекордный курс доллара

Атака на «Киевстар»

Крупнейший мобильный оператор страны пережил масштабную кибератаку российских хакеров. Компания сутки не могла восстановить сеть и на конец недели еще не вернула доступ ко всем сервисам. По словам представителей компании, личные данные клиентов были защищены.

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Европейский совет 14 декабря принял решение начать переговоры по вступлению Украины и Молдовы в ЕС.

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МВФ поддержал мораторий на выплату Украиной внешнего долга до 2027 года

Нацбанк впервые поднял официальный курс доллара выше 37 гривен

Национальный банк Украины установил на 14 декабря 2023 официальный курс гривны на уровне 37,0245/$. Регулятор впервые в истории поднял курс доллара более 37 грн, однако стоит отметить, что в отличие от официального обменный курс был значительно выше осенью 2022 года — до 43 грн.

Украина получила третий транш от МВФ — около $900 млн

Всемирный банк выделяет Украине дополнительные $1,3 млрд помощи

Средства будут направлены на выплату пенсий, зарплат учителей, поддержку ВПЛ и другие приоритетные расходы госбюджета.

Украина через неделю полностью рассчитается с МВФ по программе stand-by 2018 года

Украина выплатит в эквиваленте $166 млн по текущему курсу. Выплата будет произведена исключительно за счет золото-валютных резервов, без обременения государственных финансов. К началу 2024 года долг Украины перед МВФ составит $11,85 млрд.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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innapcholko
innapcholko
15 декабря 2023, 21:34
#
Кто ответит на вопрос — почему морда лица типичного депутата такая большая? Это заболевание такое?
Ну и за говядину по 20грн до сих пор ни кто не ответил… Когда власть издеваеться — власть должна нести отвественность!!! Это очень важно для вступления в ЕС, чтобы у мрази небыло желания лезть ко власти!
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