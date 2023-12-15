Главное за неделю: атака на «Киевстар», новая учетная ставка НБУ, рекордный курс доллара

Крупнейший мобильный оператор страны пережил масштабную кибератаку российских хакеров. Компания сутки не могла восстановить сеть и на конец недели еще не вернула доступ ко всем сервисам. По словам представителей компании, личные данные клиентов были защищены.

Евросовет поддержал начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Европейский совет 14 декабря принял решение начать переговоры по вступлению Украины и Молдовы в ЕС.

НБУ снизил учетную ставку до 15%

МВФ поддержал мораторий на выплату Украиной внешнего долга до 2027 года

Нацбанк впервые поднял официальный курс доллара выше 37 гривен