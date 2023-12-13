Национальный банк Украины установил на 14 декабря 2023 года официальный курс гривны на уровне 37,0245/$. По сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 4 копейки.
Нацбанк впервые поднял официальный курс доллара выше 37 гривен
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Регулятор впервые в истории поднял курс доллара более 37 грн, однако стоит отметить, что в отличие от официального обменный курс был значительно выше осенью 2022 года — до 43 грн.
НБУ на 14 декабря установил официальный курс евро на уровне 39,9217 грн.
Напомним
«Минфин» писал, что Нацбанк 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. До этого с начала войны регулятор держал фиксированный курс гривны по отношению к доллару, сначала 29,25 грн/$, а с 21 июля 2022 года — 36,57 грн/$.
Источник: Минфин
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Це влаштує уряд та не розізлить наших закордонних партнерів