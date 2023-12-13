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13 декабря 2023, 17:24 Читати українською

Нацбанк впервые поднял официальный курс доллара выше 37 гривен

Национальный банк Украины установил на 14 декабря 2023 года официальный курс гривны на уровне 37,0245/$. По сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 4 копейки.

Национальный банк Украины установил на 14 декабря 2023 года официальный курс гривны на уровне 37,0245/$.
Фото: НБУ

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Регулятор впервые в истории поднял курс доллара более 37 грн, однако стоит отметить, что в отличие от официального обменный курс был значительно выше осенью 2022 года — до 43 грн.

НБУ на 14 декабря установил официальный курс евро на уровне 39,9217 грн.

Напомним

«Минфин» писал, что Нацбанк 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. До этого с начала войны регулятор держал фиксированный курс гривны по отношению к доллару, сначала 29,25 грн/$, а с 21 июля 2022 года — 36,57 грн/$.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
0
Bitcoin
Bitcoin
13 декабря 2023, 17:35
#
Курс на девальвацію?
+
+7
milon
milon
13 декабря 2023, 17:38
#
37 это еще мало
+
0
youknow
youknow
13 декабря 2023, 18:23
#
НБУ купував по 36,6, тепер продасть по 37. п-профіт
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
13 декабря 2023, 18:55
#
Вместо новостей про «рекордные резервы НБУ» ждём теперь новости про «вперше рекордний курс» в ближайшие месяцы.
+
0
youknow
youknow
13 декабря 2023, 19:28
#
Ніби «заплановано» 43 грн за 1$ на 2024
Це влаштує уряд та не розізлить наших закордонних партнерів
+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
13 декабря 2023, 19:35
#
Вообще То *** на 45 грн. За 1 у.е…на 2024 год…
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