Нацбанк впервые поднял официальный курс доллара выше 37 гривен

Национальный банк Украины установил на 14 декабря 2023 года официальный курс гривны на уровне 37,0245/$. По сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 4 копейки.

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Регулятор впервые в истории поднял курс доллара более 37 грн, однако стоит отметить, что в отличие от официального обменный курс был значительно выше осенью 2022 года — до 43 грн.

НБУ на 14 декабря установил официальный курс евро на уровне 39,9217 грн.

Напомним

«Минфин» писал, что Нацбанк 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. До этого с начала войны регулятор держал фиксированный курс гривны по отношению к доллару, сначала 29,25 грн/$, а с 21 июля 2022 года — 36,57 грн/$.