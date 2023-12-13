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13 декабря 2023, 16:44 Читати українською

Значимое событие: Украина за неделю полностью рассчитается с МВФ по программе stand-by 2018 года

Украина через неделю полностью рассчитается перед МВФ по программе stand-by 2018 года, выплатив эквивалент $166 млн по текущему курсу. Об этом написал в фейсбуке экономист Алексей Блинов.

Украина через неделю полностью рассчитается перед МВФ по программе stand-by 2018 года, выплатив эквивалент $166 млн по текущему курсу.
Фото: depositphotos

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Что известно

Выплата будет произведена исключительно за счет золотовалютных резервов (ЗВР), без обременения государственных финансов, отметил экономист.

На начало 2024 года долг Украины перед МВФ составит $11,85 млрд.Эффективная ставка для этого долга составляет 7% годовых

Блинов также назвал еще одну выдающуюся веху: переложение долгового бремени перед МВФ на государственный бюджет. Если старые программы финансировались преимущественно ЗВР, то, начиная с пандемии 2020 года, деньги от МВФ брал исключительно Минфин, пояснил эксперт.

В 2023 году общая сумма возврата кредитов МВФ составила $2,6 млрд. и распределялась между НБУ и Минфином как 64:36. В 2024 году подлежащие уплате $2,4 млрд будут распределяться уже как 40:60. И дальше доля Минфина в выплатах будет только расти, отметил экономист.

Предыстория

В конце 2018 года Совет директоров МВФ одобрил программу поддержки экономической политики (stand-by arrangement, SBA) на сумму $3,9 млрд и первый кредитный транш на $1,4 млрд.

Его получение дало Украине возможность привлечь другую международную финансовую поддержку. 18 декабря 2018 Украина получила финансовую гарантию на сумму $750 млн от Всемирного банка, по которой 27 декабря привлекла кредит в размере €349,3 млн, предоставленного Deutsche Bank.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Strain
Strain
13 декабря 2023, 17:16
#
«Значимое событие»
Вернули $166 млн.
Должны $21 млрд.

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