Всемирный банк выделяет Украине дополнительные $1,3 млрд помощи

Всемирный банк объявил о выделении Украине $1,34 млрд дополнительной финансовой помощи. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Куда направят средства

По словам Шмыгаля, средства будут направлены на выплату пенсий, зарплат учителей, поддержку ВПЛ и другие приоритетные расходы госбюджета.

Основная часть этого пакета финансирования — 1,086 млрд — это средства Правительства Японии. Другое — гранты от США, Швейцарии и Фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF).

«Финансовая помощь международных партнеров дает нам возможность обеспечивать макрофинансовую стабильность Украины и направлять все внутренние ресурсы на нужды нашей армии», — отметил премьер.

Напомним

«Минфин» писал, что Япония готова предоставить дополнительные средства в размере $4,5 млрд в поддержку Украины.