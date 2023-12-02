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2 декабря 2023, 14:12 Читати українською

Кабмин одобрил подачу заявления на ваучер поддержки конкурентоспособности через портал «Дия»

Кабинет министров одобрил представление в электронной форме на портале «Дия» заявления на получение ваучера для поддержания конкурентоспособности. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабинет министров одобрил представление в электронной форме на портале «Дия» заявления на получение ваучера для поддержания конкурентоспособности.
Фото: diia.gov.ua

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В частности, внесены изменения в порядок выдачи ваучеров для поддержания конкурентоспособности некоторых категорий граждан на рынке труда.

Введена подача заявления на получение ваучера в электронной форме с использованием средств Единого государственного веб-портала электронных услуг (портала «Дия»).

Дана возможность получить ваучер внутренне перемещенным лицам, которые за последние три года проходили переподготовку за счет средств Фонда государственного социального страхования на случай безработицы, если они получили справку о взятии на учет ВПЛ после введения военного положения.

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Кроме того, предоставлена возможность получения ваучера для переподготовки по рабочей профессии или повышения квалификации лицам, которым: подтверждена полная или частичная профессиональная квалификация, полученная путем неформального или информационного образования; признана профессиональная квалификация, полученная в других странах.

Среди прочего предоставлена возможность получения от центра занятости информации о порядке и условиях выдачи ваучера с помощью информационно-коммуникационных систем.

Источник: Минфин
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