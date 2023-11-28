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28 ноября 2023, 14:57 Читати українською

Ущерб более чем на 3 миллиарда: в Украине разоблачили хакеров, атаковавших ведущие мировые компании

Киберполиция и следователи Национальной полиции Украины разоблачили хакеров, атаковавших ведущие мировые компании, и нанесли более 3 млрд грн ущерба. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Киберполиция и следователи Национальной полиции Украины разоблачили хакеров, атаковавших ведущие мировые компании, и нанесли более 3 млрд грн ущерба.
Фото: npu.gov.ua

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Разоблачение преступников произошло в рамках многоуровневой спецоперации. В состав объединенной следственной группы JIT (The Joint Investigation Team) также вошли коллеги из Европола и Евроюста.

Отмечается, что с 2018 года злоумышленники атаковали самые мощные мировые компании Франции, Норвегии, Германии, Нидерландов, Канады и США.

«В результате многомесячной кропотливой работы украинские стражи порядка при содействии коллег из США, Норвегии, Нидерландов, Германии и Франции идентифицировали 32-летнего лидера хакерской группировки и его четырех самых активных сообщников», — заявил начальник Департамента киберполиции Юрий Выходец.

Хакерские атаки

Для хакерских атак фигуранты использовали самостоятельно разработанное вредоносное программное обеспечение. В частности, несколько вирусов-шифровальщиков.

Прежде злоумышленники взламывали учетные записи работников предприятия-жертвы, используя информацию из открытых источников и методы социальной инженерии.

С присвоенных аккаунтов хакеры распространяли вредоносный программный код в корпоративной экосистеме. Таким образом, злоумышленники получали доступ к серверам и похищали с них информацию.

После этого данные на компьютерах жертв зашифровывались и становились непригодными для использования. За дешифрование информации члены международной группы хакеров требовали миллионные выплаты в криптовалюте.

К примеру, за возобновление работы серверов одной из ведущих химических компаний Нидерландов, злоумышленники велели перечислить 450 BTC (биткоинов) на подконтрольный криптокошелек, что в эквиваленте составляет 48 млн грн.

Мужчины разработали и обновляли вредоносное программное обеспечение, осуществляли хакерские атаки, подыскивали так называемых дропов с криптокошельками для получения выкупа и распределяли «заработок» между другими членами группировки.

Установлено, что за несколько лет преступной деятельности злоумышленники зашифровали более 1000 серверов мировых предприятий и нанесли убытки на сумму более 3 млрд грн в пересчете на национальную валюту.

Обыски

Правоохранители провели более 30 санкционированных обысков в помещениях и автомобилях фигурантов в Киевской области, а также в Черкасской, Ровенской и Винницкой областях.

Изъята компьютерная техника, автомобили, банковские и сим-карты, «черновые» записи, а также десятки электронных носителей информации и другие доказательства противоправной деятельности. В частности, около 4 млн грн и криптовалютные активы. Решается вопрос об аресте изъятого имущества.

Следователи Главного следственного управления Нацполиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей), ч. 2 ст. 361−1 (Создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт), ч. 4 ст. 189 (Требование) Уголовного кодекса Украины. Трем фигурантам доложено о подозрении.

«Продолжаются следственные действия с целью установления местопребывания других членов группировки. По результатам возможна дополнительная квалификация», — говорится в сообщении.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Валерка Котовский
Валерка Котовский
28 ноября 2023, 15:16
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Лучший пиар кибер полиции Украины кооторый я когда-либо видел, а когда обращаешься к ним за помощью по крипте, а тебе отвечают, а что такое криптовалюта и бинанс ? :DDD
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financialGenius
financialGenius
28 ноября 2023, 15:19
#
Чем я занимаюсь … Где они учились такому ?
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