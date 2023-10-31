После запуска ChatGPT количество фишинговых атак выросло на 1265%

С момента запуска чат-бота ChatGPT количество электронной почты с фишингом подскочило на 1265%. Такие расчеты привели аналитики SlashNext, сообщает Decrypt.

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«Из наших исследований мы знаем, что субъекты угроз используют инструменты вроде ChatGPT для написания сложных, целенаправленных компрометирующих бизнес-писем и других фишинговых сообщений», — заявил глава SlashNext Патрик Харр.

Он отметил, что потенциальные жертвы «должны перейти в наступление» и «бороться с ИИ с помощью ИИ».

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«Компании должны внедрять искусственный интеллект непосредственно в программы безопасности для постоянного мониторинга всех каналов обмена сообщениями для устранения угроз», — пояснил эксперт.

Харр с оптимизмом смотрит на способность искусственного интеллекта ловить мошеннических ИИ. Однако специалист признает, что потребуется нечто большее, чем просто сообщить ChatGPT о киберугрозах.

«Поверх этого у вас должен быть эквивалент частного приложения с большой языковой моделью», — подчеркнул он.