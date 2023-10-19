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19 октября 2023, 12:10 Читати українською

Доступ к Х (Twitter): Маск может заблокировать соцсеть для пользователей в Европе

Илон Маск рассматривает возможность заблокировать доступ к Х (Twitter) пользователей в странах ЕС, чтобы не попасть под действие новых законов в сфере регулирования, принятых Европейской комиссией. Об этом пишет Business Insider .

Илон Маск рассматривает возможность заблокировать доступ к Х (Twitter) пользователей в странах ЕС, чтобы не попасть под действие новых законов в сфере регулирования, принятых Европейской комиссией.

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В чем причина

По словам источника внутри компании, Маск все больше разочаровывается в необходимости соблюдать Закон о цифровых услугах. Возможность закрытия доступа к программе в регионе или блокирование доступа к ней пользователей в Европейском Союзе серьезно обсуждается руководителями компании.

Читайте: Маск решил ввести плату для всех пользователей X (Twitter)

Закон о цифровых услугах вступил в силу в августе и требует от крупных онлайн-платформ наличия эффективных и прозрачных систем модерации и удаления ошибочной, вводящей в заблуждение и вредную информацию.

Комиссар Е С Тьерри Бретон заявил на прошлой неделе, что Комиссия официально расследует соблюдение соцсетью нового закона, и официально запросил у платформы подробную информацию о ее действиях по смягчению и удалению вредной или токсичной информации.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Riojas
Riojas
19 октября 2023, 12:51
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Он последовательно выступает против удаления «ошибочной, вводящей в заблуждение и вредную информацию» как минимум потому, что непонятно, кто будет определять, что информация ошибочная или вредная.
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