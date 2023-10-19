Доступ к Х (Twitter): Маск может заблокировать соцсеть для пользователей в Европе

В чем причина

По словам источника внутри компании, Маск все больше разочаровывается в необходимости соблюдать Закон о цифровых услугах. Возможность закрытия доступа к программе в регионе или блокирование доступа к ней пользователей в Европейском Союзе серьезно обсуждается руководителями компании.

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Закон о цифровых услугах вступил в силу в августе и требует от крупных онлайн-платформ наличия эффективных и прозрачных систем модерации и удаления ошибочной, вводящей в заблуждение и вредную информацию.