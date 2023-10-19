Илон Маск рассматривает возможность заблокировать доступ к Х (Twitter) пользователей в странах ЕС, чтобы не попасть под действие новых законов в сфере регулирования, принятых Европейской комиссией. Об этом пишет Business Insider .
Доступ к Х (Twitter): Маск может заблокировать соцсеть для пользователей в Европе
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В чем причина
По словам источника внутри компании, Маск все больше разочаровывается в необходимости соблюдать Закон о цифровых услугах. Возможность закрытия доступа к программе в регионе или блокирование доступа к ней пользователей в Европейском Союзе серьезно обсуждается руководителями компании.
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Закон о цифровых услугах вступил в силу в августе и требует от крупных онлайн-платформ наличия эффективных и прозрачных систем модерации и удаления ошибочной, вводящей в заблуждение и вредную информацию.
Комиссар
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