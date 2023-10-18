Соцсеть X тестирует платную годовую подписку

Социальная сеть X (ранее Twitter) тестирует модель подписки Not A Bot для новых пользователей и начнет взимать минимальную годовую плату в $1. По словам владельца Илона Маска, это поможет бороться с фейковыми и спам-аккаунтами, сообщает The Wall Street Journal.

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X начала тестирование новой модели подписки для пользователей, создающих новые учетные записи в сети в Новой Зеландии и Филиппинах.

Новым аккаунтам придется подтвердить свой номер телефона и платить $1 в год за публикации, ответы или выполнение других ключевых функций.

Борьба с ботами

«Это единственный способ бороться с ботами, не блокируя реальных пользователей. Это не остановит роботов полностью, но манипулировать платформой будет в 1000 раз сложнее», — написал Маск на X после объявления теста.

Существующим пользователям не придется платить. Новые пользователи в Новой Зеландии и на Филиппинах, которые не будут платить, будут ограничены действиями «только для чтения», такими как чтение сообщений, просмотр видео и подписка на аккаунты.

Напомним

«Минфин» писал, что Комиссия по электронной безопасности Австралии оштрафовала социальную сеть Илона Маска X более чем на 610 тыс. австралийских долларов ($386 тыс.) за отказ сотрудничать с расследованием практики противодействия жестокому обращению с детьми.