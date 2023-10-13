В «Дие» появится информация о расположении «Пунктів незламності»

Кабинет министров 13 октября принял постановление об отображении расположения «Пунктів незламності» в приложении и на портале «Действие». Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Украинцы будут видеть, где расположен ближайший пункт, смогут оценить имеющиеся там условия и оставить отзыв. Таким образом, местные власти будут оперативно реагировать на жалобы и будут устранять все недостатки», — заявил глава правительства.

По словам премьер-министра, уже развернута сеть из 13 тысяч «Пунктів незламності», где люди будут иметь свет, тепло, интернет и связь на критические и экстренные случаи.

Шмыгаль отметил, что готовность энергетики и коммунальной инфраструктуры приближается к 100%. Некоторые общины уже начали включать тепло. В других населенных пунктах оно появится в ближайшее время в соответствии с погодными условиями.

Читайте также: В Украине возможны блекауты из-за обстрелов, но они не будут длительными — Минэнерго

Напомним

Прошлой осенью была развернута сеть «Пунктів незламності» — мест, где всегда есть свет, тепло и связь.

Друзья, уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе.

Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию.

Пройти опрос