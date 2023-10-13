Только 37% абонентов подключены к сетям интернета, не зависящим от обесточивания. Киев — наименее подготовленный

Только 37% абонентов фиксированных сетей интернета имеют подключение к сетям на базе PON (Passive optical network), которые устойчивы к длительным обесточиваниям. Это средний показатель по Украине, рассказал директор Департамента развития фиксированного интернета Минцифры Юрий Мацик в интервью Liga.Tech.

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По словам Мацика, в Киевской, Ровенской, Тернопольской областях, а также во Львове этот показатель составляет около 60%, а в Киеве — 9%, это критическая ситуация.

С чем это связано

По словам Мацика, это связано с насыщением старыми технологиями в столице, не поддерживающими PON.

Сейчас Минцифра активно общается с киевскими операторами с просьбой более активно развивать сети, некоторые уже планируют обновление и активно принимают заявки на подключение новых сетей.

В общей сложности прирост абонентов PON в Украине за прошлый год составил 28%.

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Подготовка к возможным обесточиваниям

Несмотря на готовность телеком-рынка, в Минцифри советуют каждому гражданину подготовиться к возможным обесточиваниям, чтобы оставаться на связи. Первое, что следует сделать, — обеспечить дом интернетом устойчивым к длительным обесточиваниям.

«Для этого уточните у вашего провайдера, перешел ли он на энергосберегающие интернет-сети (xPON). Если нет, найдите ближайшего к вам провайдера, который сделал это, и подайте заявку на подключение. Чтобы ускорить процесс, можно скооперироваться с соседями», — отметил Мацик.

Следующий шаг — приобрести павербанк или другой источник бесперебойного питания для Wi-Fi-роутера. Даже когда оператор предоставляет интернет-доступ, дома вы должны самостоятельно позаботиться об электропитании роутера во время обесточиваний.

Вам также понадобится специальный кабель, через который вы сможете подключить свой роутер к павербанку вместо розетки. Такой кабель можно купить где-нибудь в интернете или в магазине техники. Он содержит встроенную плату, которая повышает напряжение, необходимое для вашего роутера.

Необходимый вольтаж для роутера можно посмотреть на самом устройстве или в его характеристиках, и соответственно приобрести необходимый кабель.

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