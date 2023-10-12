В сентябре 2023 года украинцы открыли 26 032 ФОПов в «Дие», что является рекордом за три года. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Рекорд за три года: украинцы открыли более 26 тысяч ФОПов в «Дие» за сентябрь
«Сейчас регистрация ФОП в „Дие“ полностью автоматическая и быстрая по всему миру. Сервис устраняет бюрократию, долгую бумажную работу и экономит время для бизнеса», — заявил он.
В «Дие» отметили, что больше бизнесов открывают женщины — 51,06% от общего количества. В лидерах по видам деятельности неизменно — розничная торговля.
Топ сфер деятельности ФЛП в течение 2023 года
- Программирование.
- Интернет-магазины.
- Парикмахерские и салоны красоты.
- Розничная торговля: продукты, напитки, табак.
- Рестораны и кафе.
Напомним
«Минфин» писал, что в течение сентября украинцы открыли 35 587 ФОПов. Это самые высокие показатели не только за время полномасштабного вторжения, но и за последние три года.
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