В «Дие» можно будет платить штрафы за админнарушения

В «Дие» запускают бета-тестирование новой услуги — уплаты штрафа за административное правонарушение. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

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«Часто админнарушения совершают по незнанию законов и правил. К примеру, вы прошли таможенный контроль, но не задекларировали средства. Или курили в запрещенном месте. Кейсов много. Услуга в „Дие“ позволит уплатить штраф без кучи бумажек, походов в суд и банк. Только несколько кликов в приложении», — отметил он.

Запись на бета-тест

По словам Федорова, команде разработчиков необходимо убедиться, что услуга работает удобно и корректно. Поэтому он призывает желающих присоединиться к бета-тесту по этой ссылке.

Принять участие в бета-тесте новой услуги может тот, кто достиг 16 лет, имеет верифицированный регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов в «Дие» и судебное дело со штрафом за админнарушения.