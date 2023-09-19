В Украине представили платформу Дія.Engine для создания реестров

Министерство цифровой трансформации представило платформу Дія.Engine, которая позволит органам власти быстро создавать реестры, автоматизировать услуги и базы данных. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

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«Разработали решение, которое позволит быстро и безопасно цифровизировать и автоматизировать государственные услуги и реестры», — говорится в сообщении.

В Минцифре отметили, что сейчас 80% данных хранятся в бумажном и неактуальном электронном формате. Они не защищены от кибератак и не приспособлены к диджитализации.

Как работают электронные услуги

Создается цифровая услуга посредством автоматических бизнес-процессов, строится обмен данными, информация подтягивается в «Дию».

Если данные сохраняются в неактуальном формате, этот процесс становится невозможен.

Что изменится

Госорганы будут быстро и незатратно создавать публичные реестры, управлять ими и цифровизировать услуги. Это значительно ускорит диджитализацию.

Какие результаты у Платформы уже сейчас

20 министерств и ЦОИВ используют платформу Дія.Engine. В частности, Реестр поврежденного и разрушенного имущества обеспечивает работу одной из важнейших услуг — «єВідновлення».

«Сейчас работаем над цифровизацией 50 реестров, 20 из них — при поддержке правительства Германии в рамках проектов, выполняемых GIZ Ukraine. Ожидайте результата уже скоро», — отметили в Минцифре.