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19 сентября 2023, 12:45 Читати українською

В Украине представили платформу Дія.Engine для создания реестров

Министерство цифровой трансформации представило платформу Дія.Engine, которая позволит органам власти быстро создавать реестры, автоматизировать услуги и базы данных. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Министерство цифровой трансформации представило платформу Дія.
Фото: t.me/mintsyfra

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«Разработали решение, которое позволит быстро и безопасно цифровизировать и автоматизировать государственные услуги и реестры», — говорится в сообщении.

В Минцифре отметили, что сейчас 80% данных хранятся в бумажном и неактуальном электронном формате. Они не защищены от кибератак и не приспособлены к диджитализации.

Как работают электронные услуги

Создается цифровая услуга посредством автоматических бизнес-процессов, строится обмен данными, информация подтягивается в «Дию».

Если данные сохраняются в неактуальном формате, этот процесс становится невозможен.

Что изменится

Госорганы будут быстро и незатратно создавать публичные реестры, управлять ими и цифровизировать услуги. Это значительно ускорит диджитализацию.

Какие результаты у Платформы уже сейчас

20 министерств и ЦОИВ используют платформу Дія.Engine. В частности, Реестр поврежденного и разрушенного имущества обеспечивает работу одной из важнейших услуг — «єВідновлення».

«Сейчас работаем над цифровизацией 50 реестров, 20 из них — при поддержке правительства Германии в рамках проектов, выполняемых GIZ Ukraine. Ожидайте результата уже скоро», — отметили в Минцифре.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
Три літри
Три літри
19 сентября 2023, 12:59
#
Створюється цифрова послуга у вигляді автоматичних бізнес-процесів, будується обмін даними, інформація підтягується в «Дію».

Досі не визнаний виток та втрата даних напередодні вторгнення.
+
+23
mantis05
mantis05
19 сентября 2023, 13:22
#
Если нет блокчейна для хранения этих данных, то данные могут изменяться, удаляться, исчезать целыми csv модераторами. Но на блокчейн- они не согласны, потому что это устранит заработки на торговлей инфой, её подменой, рейдерством и прочими радостными вещами. Поэтому: смарите, йа такой маладец- я смох в массивы данных, да это же биг дата, бойс. Рукалицо.
+
0
KValera
KValera
19 сентября 2023, 15:00
#
«Я думаю, что роль кибербезопасности немного преувеличена. О ней много говорят, но по факту привести каких-то реальных кейсов киберугроз мало кто может. Приведу простой пример. Когда мы пришли в Офис президента, IT-команда показала дашборды с тысячью атак в день, перегрузкой сайтов и т. д. Через две недели мы их уволили, и ничего не происходило на протяжении нескольких месяцев, пока мы собирали новую команду». Министр цифровой трансформации Михаил Федоров
+
0
mantis05
mantis05
19 сентября 2023, 16:22
#
После того как сециаглисты Федорова сказали что они выбрали nginx и отошли от apache, я уже там понял что это вафли всё)
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