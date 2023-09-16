Через «Дию» зарегистрировались уже более 400 тысяч ФОПов

Услугой автоматической регистрации бизнеса в приложении «Дия» воспользовались уже более 400 тысяч украинцев. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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«Несмотря на войну и постоянные обстрелы, наши люди продолжают создавать и масштабировать бизнес. 400 тысяч открытых ФОПов в „Дие“ — это о смелых украинцах, которые поддерживают экономику и создают новые рабочие места», — заявил он.

Федоров напомнил, что услуга по регистрации ФОП в «Дие» полностью автоматическая, что позволяет избежать какого-либо влияния человеческого фактора.

Напомним

«Минфин» писал, что в Украине открывается больше новых бизнесов, чем закрывается. По данным Опендатабот, по состоянию на начало осени 2023 года в Украине официально работают 2,05 млн физических лиц-предпринимателей.