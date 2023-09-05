В приложении «Действие» можно отправлять копию студенческого билета в несколько кликов. Об этом сообщает пресс-служба «Дии».
В «Дие» можно отправлять копию студенческого билета
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Отмечается, что услуга понадобится, чтобы получить скидку по студенческому билету, зарегистрироваться в системе университета или создать персональный кабинет на образовательных ресурсах.
При этом студентам не нужны никакие ксероксы или сканеры.
Чтобы получить копию студенческого, компания должна послать соответствующий запрос, а студент — его согласовать. После этого копия отправляется в компанию.
Компания может отправить запрос на копию студенческого билета тремя способами:
- офлайн — просканировав штрихкод студенческого билета,
- онлайн — по ссылке, которую можно «вшить» в кнопку на сайте или в приложении,
- по QR-коду, который нужно предварительно создать на портале «Дия».
О том, как работает функция — смотрите в видео.
Источник: Минфин
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