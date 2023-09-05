В «Дие» можно отправлять копию студенческого билета

В приложении «Действие» можно отправлять копию студенческого билета в несколько кликов. Об этом сообщает пресс-служба «Дии».

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Отмечается, что услуга понадобится, чтобы получить скидку по студенческому билету, зарегистрироваться в системе университета или создать персональный кабинет на образовательных ресурсах.

При этом студентам не нужны никакие ксероксы или сканеры.

Чтобы получить копию студенческого, компания должна послать соответствующий запрос, а студент — его согласовать. После этого копия отправляется в компанию.

Компания может отправить запрос на копию студенческого билета тремя способами:

офлайн — просканировав штрихкод студенческого билета,

онлайн — по ссылке, которую можно «вшить» в кнопку на сайте или в приложении,

по QR-коду, который нужно предварительно создать на портале «Дия».

О том, как работает функция — смотрите в видео.