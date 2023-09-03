В «Дие» появятся четыре новых сервиса

В «Дие» завтра появятся четыре новых услуги. Они будут предназначены для родителей и лиц с инвалидностью. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Константин Кошеленко в эфире «Украинского радио».

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По его словам, с понедельника, 4 сентября, в «Дие» станут доступны услуги:

помощь при усыновлении ребенка;

помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;

помощь лицам с инвалидностью детства и детям с инвалидностью;

помощь на ребенка одинокой матери или отцу.

«Сейчас в Украине, к сожалению, многие дети остаются без родителей. И такой комплекс услуг по усыновлению он актуален, и его актуальность растет», — сказал он.

Кошеленко объяснил, что сейчас люди могут на портале «Дия» зарегистрироваться и получить консультацию по усыновлению. Затем нужно зарегистрироваться, чтобы стать кандидатом на усыновление. Таким образом, упрощается один из наиболее бюрократических процессов.

Напомним

«Минфин» писал, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тест еще двух услуг для моряков на портале «Дия» — теперь они доступны онлайн: