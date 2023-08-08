Для владельцев уничтоженного во время войны жилья запустили компенсационный онлайн-калькулятор

Команда «Поверни своє» при поддержке UST — Ukraine Support Team запустила компенсационный онлайн-калькулятор для владельцев уничтоженного во время войны жилья. Об этом сообщила пресс-служба проекта, пишет Интерфакс-Украина.

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Калькулятором можно воспользоваться на сайте проекта.

Для онлайн-расчета необходимо выбрать тип разрушенной недвижимости (квартира или частный дом), указать основные параметры:

для квартиры — регион, конкретный район, площадь, период строительства, количество комнат;

для дома — место расположения и площадь.

При разработке этого онлайн-калькулятора использовались коэффициенты и показатели, определенные в Порядке компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества, а также в приказе Минвосстановления № 408 от 17 мая 2023 года.

Предусмотрена возможность загрузить калькуляцию в отдельном файле с более подробной информацией, где указаны все составляющие формул вычисления размера возмещения.

Такие формулы будут использовать в своей работе компенсационные комиссии.

Алгоритм вычислений

Алгоритм вычислений учитывает нормативное условие о том, что размер компенсации устанавливается на уровне, не ниже стоимости строительства жилья соответствующей площади, рассчитанной по показателю опосредованной стоимости в регионах Украины.

Если сумма компенсации, полученная на основе введенных пользователем параметров, будет меньше опосредованного показателя, калькулятор автоматически определит корректный размер возмещения, то есть минимальную сумму компенсации, на которую может рассчитывать потерпевший.

Напомним

«Минфин» писал, что с 1 августа в «Дие» стартовал прием заявок на компенсацию за разрушенное в результате войны жилье.

Претендовать на компенсацию за уничтоженное жилье смогут единоличные собственники жилья, которое разрушено из-за боевых действий после 24 февраля 2022 года и не подлежит восстановлению. Разрушенное жилье должно быть размещено на территориях контролируемых Украиной.