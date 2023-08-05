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5 августа 2023, 17:00 Читати українською

Первый моряк подтвердил квалификацию через портал «Дия»

В Министерстве цифровой трансформации сообщили о первом успешном кейсе бета-тестировщика кабинета моряка: вахтенный механик подал заявку через портал «Дия», прошел проверку, получил сообщение о готовности.

В Министерстве цифровой трансформации сообщили о первом успешном кейсе бета-тестировщика кабинета моряка: вахтенный механик подал заявку через портал «Дия», прошел проверку, получил сообщение о готовности.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЭлектронный экземпляр документов сейчас он видит на портале в личном кабинете, физически получит его через доверенное лицо по возвращении из рейса.
Фото: ck-oda.gov.ua

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Электронный экземпляр документов сейчас он видит на портале в личном кабинете, физически получит его через доверенное лицо по возвращении из рейса.

«Раньше, чтобы получить квалификацию, морякам приходилось посещать госорганы, собирать бумажки и платить взятки от $3 до $8 тысяч. Реестр документов моряков находился в частных руках, а коррупционеры зарабатывали на этом около $150 млн в год. Теперь это в прошлом. Мы ликвидировали коррупционную схему», — заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, получение квалификационных документов через «Дия» полностью изменяет взаимодействие моряков и Администрации судоходства. Делает его максимально прозрачным и соответствующим международным стандартам.

На портале будет доступен полный список услуг — от получения квалификационного документа, записи на экзамен CES 6.0. возможности подать апелляцию в случае отказа в выдаче.

Читайте также: На портале «Дия» обновили две строительные услуги

«Сейчас мы проходим финальные шаги перед запуском услуги. Дорабатываем технологию и вскоре запустим ее для всех украинцев. Следите за нашими новостями, чтобы первым воспользоваться Кабинетом моряка в «Дии», — отметили в Министерстве цифровой трансформации.

Источник: Минфин
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