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30 июля 2023, 16:30 Читати українською

Threads потеряла половину пользователей — Цукерберг

Руководитель Meta Марк Цукерберг признал, что новая соцсеть Threads потеряла более половины пользователей, сообщает BBC.

Руководитель Meta Марк Цукерберг признал, что новая соцсеть Threads потеряла более половины пользователей, сообщает BBC.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахПадение показателейПосле запуска в начале июля конкурент Twitter подскочил более 100 млн пользователей в течение пяти дней.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Падение показателей

После запуска в начале июля конкурент Twitter подскочил более 100 млн пользователей в течение пяти дней. Но к концу июля показатели упали.

«Если у вас зарегистрируются более 100 млн человек, в идеале было бы здорово, если бы все они или даже половина из них остались. Мы еще не добились этого», — сказал Цукерберг.

Читайте:Threads пересек отметку в 100 миллионов пользователей, превзойдя по темпам роста ChatGPT

Руководитель Meta прокомментировал это во время телефонного разговора с сотрудниками, доступ к которому Reuters. Цукерберг назвал ситуацию «нормальной» и сказал, что ожидает, что соцсеть сможет сохранить пользователей, когда получит новые функции.

Руководитель компании по продуктам Крис Кокс рассказал сотрудникам, что теперь Meta сосредоточена на добавлении большего количества «крючков для удержания», чтобы возвращать людей на платформу.

Источник: Минфин
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