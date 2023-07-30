Threads потеряла половину пользователей — Цукерберг

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Падение показателей

После запуска в начале июля конкурент Twitter подскочил более 100 млн пользователей в течение пяти дней. Но к концу июля показатели упали.

«Если у вас зарегистрируются более 100 млн человек, в идеале было бы здорово, если бы все они или даже половина из них остались. Мы еще не добились этого», — сказал Цукерберг.

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Руководитель Meta прокомментировал это во время телефонного разговора с сотрудниками, доступ к которому Reuters. Цукерберг назвал ситуацию «нормальной» и сказал, что ожидает, что соцсеть сможет сохранить пользователей, когда получит новые функции.

Руководитель компании по продуктам Крис Кокс рассказал сотрудникам, что теперь Meta сосредоточена на добавлении большего количества «крючков для удержания», чтобы возвращать людей на платформу.