Сенс Банк официально стал государственным

Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключили договор купли-продажи 100% акций Сенс Банка (ранее Альфа-банк), согласно которому банк переходит в собственность государства. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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«Указанный шаг будет способствовать защите интересов вкладчиков Банка и позволит избежать угроз финансовой стабильности в Украине», — говорится в сообщении.

Регулятор добавил, что в соответствии с требованиями закона, Фонд гарантирования назначил руководителей банка. Соответствующие кандидатуры по представлению Министерства финансов были согласованы на должности Нацбанком и приступают к исполнению своих обязанностей с момента прекращения Фондом временной администрации.

Председателем правления Сенс Банка определен Дмитрий Кузьмин.

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Напомним

В четверг, 20 июля, правление НБУ приняло решение вывести с рынка Сенс Банк российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена. Правление также обратилось в Кабинет Министров с просьбой национализации банка.

В пятницу, 21 июля, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в Сенс Банк.

Также в этот день Кабинет Министров принял решение приобрести в полном объеме акции Сенс Банка у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну.