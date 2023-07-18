Команда Rakuten Viber в Украине провела опрос, чтобы узнать, какой процент украинцев сталкивался с кибермошенниками. Оказалось, что 43% украинцев стали жертвой злоумышленников.
43% украинцев становились жертвой кибермошенников — опрос
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Результаты опроса показали, что 81% украинцев сталкивались с кибермошенниками в сети: 43% становились жертвами преступников, еще 38% получали подозрительные сообщения или звонки и не реагировали на них. Лишь 19% никогда не встречались с подобным интернетом.
На вопрос «Становились ли вы жертвой кибермошенников в интернете?» ответы распределились следующим образом:
- Да, мне попадались сомнительные сообщения и звонки — 43%;
- Были случаи подозрительных извещений, но я не реагирую — 38%;
- Никогда не было подобного — 19%.
Украинцев также спросили, выросло ли по их мнению количество кибермошенников за последний год.
85% респондентов уверены, что интернет-преступников стало значительно больше, только 2% думают обратное — злоумышленников в сети меньше, чем было раньше. Еще 6% опрошенных ответили, что количество кибермошенников осталось на том же уровне, а 7% отметили, что не интересуются этим вопросом.
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Ответы на вопрос «Как считаете, количество интернет-мошенников увеличилось за год?» распределились так:
- Да, существенно выросла — 85%;
- Осталась на том же уровне — 6%;
- Думаю, что количество мошенников снизилось — 2%;
- Мне безразлично это — 7%.
Украинцев призывали доверять только проверенным источникам и контактам и всегда проверять информацию о сборе или волонтерской инициативе в интернете.
Опрос
В опросе в официальном канале Viber Украина приняло участие более 50 тысяч пользователей из Украины.
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