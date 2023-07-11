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11 июля 2023, 11:04 Читати українською

Telegram предоставил рекламодателям доступ к данным о местонахождении украинцев и россиян

В мессенджере Telegram появились изменения в политике конфиденциальности, открывающие рекламодателям более широкий доступ к данным пользователей из Украины и россии. В частности, к их приблизительному местонахождению. Об этом сообщает dev.ua.

В мессенджере Telegram появились изменения в политике конфиденциальности, открывающие рекламодателям более широкий доступ к данным пользователей из Украины и россии.
Фото: pixabay.com

Как указано на странице политики конфиденциальности, это было сделано с целью соблюдения территориальных ограничений при показе рекламных объявлений в странах с большим количеством русскоязычных каналов. Такая же формулировка встречается и в русской версии правил.

Обновление добавило в личный кабинет рекламодателей функцию «Target Сountries/Locations». Она позволяет настроить таргетинг на конкретную страну и регион и избежать показа неактуальных объявлений в соседних странах, на территории которых используется тот же язык. Раньше можно было выбрать только язык целевых каналов.

Теперь рекламодатели могут показывать свои объявления в зависимости от страны и города, которые примерно установлены с помощью IP-адреса пользователя. При этом другие геолокационные данные для определения местоположения не применяются.

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Дуров не сдержал слово

В 2021 году основатель Telegram Павел Дуров уверял, что данные пользователей не будут использоваться для таргетинга рекламы.

«Рекламное содержимое будет зависеть только от тематики канала, а не от личных данных пользователей», — заявлял он, анонсируя появление рекламы в Telegram.

Источник: Минфин
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