Американская корпорация Meta 6 июля запустит аналог сервиса микроблогов Twitter — приложение Threads. Оно будет работать на базе Instagram, пишет Forbes со ссылкой на TechCrunch и Bloomberg.
Meta Цукерберга запускает конкурента Twitter — приложение Threads
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Что известно
Threads будет функционировать аналогично Twitter: в соцсети можно постить текстовые сообщения, которые можно ругать, комментировать и делиться ими.
Пользователям не нужно создавать сообщество с нуля, Threads поможет перенести подписчиков из Instagram.
В описании программы говорится, что Threads станет местом, где люди собираются, чтобы обсудить все волнующие их вопросы. Будущие пользователи смогут взаимодействовать с интересующими их персонами и единомышленниками, а также делиться собственными идеями, мыслями и творчеством.
Пользователи США 6 июля смогут бесплатно скачать Threads в App Store.
Источник: Минфин
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