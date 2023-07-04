Meta Цукерберга запускает конкурента Twitter — приложение Threads

Американская корпорация Meta 6 июля запустит аналог сервиса микроблогов Twitter — приложение Threads. Оно будет работать на базе Instagram, пишет Forbes со ссылкой на TechCrunch и Bloomberg.

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Что известно

Threads будет функционировать аналогично Twitter: в соцсети можно постить текстовые сообщения, которые можно ругать, комментировать и делиться ими.

Пользователям не нужно создавать сообщество с нуля, Threads поможет перенести подписчиков из Instagram.

В описании программы говорится, что Threads станет местом, где люди собираются, чтобы обсудить все волнующие их вопросы. Будущие пользователи смогут взаимодействовать с интересующими их персонами и единомышленниками, а также делиться собственными идеями, мыслями и творчеством.

Пользователи США 6 июля смогут бесплатно скачать Threads в App Store.