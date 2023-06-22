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22 июня 2023, 19:01 Читати українською

В Минцифры анонсировали новые сервисы в «Дие»

Министерство цифровой трансформации анонсировало пять новых сервисов, которые будут доступны в приложении или на портале «Дия». Об этом в Минцифры сообщили LIGA.net.

Министерство цифровой трансформации анонсировало пять новых сервисов, которые будут доступны в приложении или на портале «Дия».
Фото: khm.gov.ua

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Возмещение вкладов

Вкладчики обанкротившихся банков вскоре смогут подать заявление в «Дие» о возмещении средств. В Украине во всех банках вклады физических лиц и физических лиц-предпринимателей находятся под защитой Фонда гарантирования вкладов.

Если какой-то банк обанкротился, вкладчики получают возмещение в сумме полного размера вклада и начисленных процентов. Сейчас это 1,4 млн. счетов, по которым нужно вернуть 3,2 млрд грн. Минцифра работает над услугой вместе с Фондом гарантирования вкладов.

Растаможка авто

Команда Минцифры продолжает работать над услугой растаможки авто в «Дие». Пока только из-за растаможки автомобилей уровень коррупции на таможне составляет от $50 млн до $150 млн в год, говорят в министерстве.

Цифровизация устраняет человеческий фактор из процесса, а значит, делает невозможными коррупционные схемы и взятки на таможне. Минцифра дорабатывает законопроект, а затем его должна принять Верховная Рада.

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Смена места жительства

Из-за полномасштабной войны запуск сервиса в «Дие» был отложен, но уже скоро начнется бета-тестирование услуги. Сервис будет работать без человеческого фактора. При изменении места проживания изменение статуса в реестре будет происходить автоматически.

Перерегистрация авто при купле-продаже

Более миллиона украинцев ежегодно покупают или продают авто. Вскоре сделать это можно будет в несколько кликов в «Дие» с помощью QR-кода. Продавец и покупатель могут сформировать договор в приложении и подписать его после автоматизированных проверок Главным сервисным центром.

Новая услуга значительно сэкономит время и устранит необходимость посещать сервисные центры МВД, утверждают в Минцифре.

Документы об образовании

В «Дие"доступны самые необходимые документы — от паспорта до водительского удостоверения. Команда Минцифры работает над тем, чтобы в приложении были доступны и документы об образовании — аттестаты и дипломы. Да, можно будет воспользоваться документами при поступлении в учреждения высшего образования или трудоустройстве.

В Минцифре отметили, что приложением «Дия» пользуется более 19,2 млн украинцев. В приложении доступно 26 услуг и 14 документов. Среди них есть документ, пособие по безработице, услуги для ВПЛ, поврежденное имущество, военные облигации, донаты на армию и т. д.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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