Онлайн-сервисы «Дии» не будут работать сегодня с 23:00 до 01:00. Об этом сообщает прессслужба «Дии».
Этой ночью «Дия» не будет работать около двух часов
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Причина
«Дия» расширяется на еще один датацентр.
«Если вам нужно получить справку о несудимости или выписку о месте жительства, уплатить налоги или подать заявление о браке — сделайте это сейчас», — говорится в сообщении.
Напомним
«Минфин» писал, что на портале «Дия» теперь можно автоматически закрыть ФОП.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии