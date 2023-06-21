Этой ночью «Дия» не будет работать около двух часов

Онлайн-сервисы «Дии» не будут работать сегодня с 23:00 до 01:00. Об этом сообщает прессслужба «Дии».

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Причина

«Дия» расширяется на еще один датацентр.

«Если вам нужно получить справку о несудимости или выписку о месте жительства, уплатить налоги или подать заявление о браке — сделайте это сейчас», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что на портале «Дия» теперь можно автоматически закрыть ФОП.