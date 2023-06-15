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15 июня 2023, 13:43 Читати українською

Взлом аккаунтов в соцсетях и мессенджерах. Украинцам рассказали, как защититься от мошенников

Мошенники под разными предлогами распространяют фишинговые ссылки, по которым просят перейти и ввести данные для входа на страницу в соцсетях или в мессенджер пользователя. В Министерстве юстиции Украины рассказали, как защитить свои аккаунты.

Мошенники под разными предлогами распространяют фишинговые ссылки, по которым просят перейти и ввести данные для входа на страницу в соцсетях или в мессенджер пользователя.
Фото: freepik.com

Примеры мошеннических схем

Предложение работы

Мошенники предлагают работу в интернете заинтересовавшимся предложением — присылают фишинговые ссылки якобы для авторизации. Чтобы авторизироваться на мошенническом сайте, предлагается ввести данные для входа в аккаунты в соцсетях и мессенджерах. После ввода данные автоматически становятся известны мошенникам.

SMS-сообщение о вызове в суд

Мошенники рассылают смс-сообщение о вызове в суд от адресата SUDpovistka якобы от имени Печерского районного суда. Такие сообщения содержат сокращенную ссылку на фишинговый сайт.

Этот сайт имитирует страницу входа в систему «Электронный суд», где пользователю предлагают авторизироваться с помощью мессенджера в телеграмме, а именно ввести номер телефона и код, который будет выслан в телеграммы.

После ввода этой информации она становится автоматически известна мошенникам, поэтому аферистам удается получить доступ к мессенджеру пользователя.

Как мошенники используют сломанные аккаунты в соцсетях и мессенджерах

Когда мошенники получают доступ к аккаунтам, они сменяют пароли, далее от имени сломанных пользователей рассылают их друзьям сообщения с просьбой одолжить деньги.

«Помните, поводов, под которыми у вас просят ввести данные для входа в аккаунты, может быть множество», — отметили в министерстве.

Читайте также: Осторожно! Мошенники от имени Новой Почты раздают украинцам денежную помощь

Как избежать мошенничества

  • проверяйте сайты, на которых вводите данные для входа в свои аккаунты в соцсетях и мессенджерах;
  • настраивайте двухфакторную аутентификацию — это когда для входа в аккаунт, кроме логина и пароля, нужно ввести код подтверждения, приходящий на телефон, электронный ящик или в соответствующее приложение;
  • не переходите по ссылкам, даже если они поступили в письме от друга. Помните, мошенники могли получить доступ к аккаунту друга. Сначала позвоните другу и спросите, действительно ли ссылка от него.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Три літри
Три літри
15 июня 2023, 15:45
#
В заголовку мусить бути не «Україцям розповіли», а «Міністерство юстиції напатякало».
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