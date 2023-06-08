TikTok планирует более чем в 4 раза увеличить размер своего глобального бизнеса в сфере электронной коммерции — до $20 млрд. продаж товаров в этом году, делая ставку на быстрый рост в Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает Bloomberg.
TikTok планирует увеличить свой бизнес электронной коммерции до $20 миллиардов
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«Это будет стремительным ростом по сравнению с прошлогодними $4,4 млрд валовой стоимости товаров, что представляет общую стоимость товаров, проданных через магазин TikTok Shop», — заявили собеседники на условиях анонимности.
TikTok делает ставку на такие рынки как Индонезия, где инфлюэнсеры продают товары от джинсов до помады, демонстрируя их в видео в прямом эфире.
Соцсеть также работает над расширением продаж в США и Европе, хотя эти рынки составляют лишь небольшую часть цели в $20 млрд, говорят источники.
Попытки TikTok расширить свою деятельность в сфере электронной коммерции в США могут показаться нелогичными, учитывая угрозы американских чиновников, полностью запретить приложение из соображений национальной безопасности.
Однако налаживание выгодных связей с американскими торговцами и брендами может помочь TikTok обрести союзников именно тогда, когда компания начинает бороться с критикой в Вашингтоне и в судах.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что губернатор штата Монтана Грег Джанфорте подписал закон о запрете китайской платформы TikTok от компании ByteDance. Таким образом Монтана стала первым штатом в США, запретившим популярное приложение для коротких видео.
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