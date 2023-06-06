Swarovski подает заявку на торговую марку для потенциальных активов метавселенной

Австрийская компания Swarovski, специализирующаяся на производстве россыпных кристаллов и украшений, может совершить скачок в метавселенную благодаря недавним заявкам на торговые марки для ряда продуктов, поданным 30 мая. Об этом сообщает Crypto.News.

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Swarovski погружается в Web3 с применением торговых марок Metaverse, что свидетельствует об интересе компании к виртуальному миру и потенциальному расширению в новые отрасли.

Известный ювелирный бренд стремится оградить широкий спектр продуктов, включая косметику, очки виртуальной реальности и цифровые файлы, аутентифицированные NFT.

Этот шаг Swarovski согласуется с его текущей стратегией обновления, сосредоточенной на прибыльности и поиске новых талантов.

Заявка на торговую марку Swarovski подразумевает защиту широкого спектра продуктов. Они переходят в мир немедицинской косметики (IC003) и очки виртуальной реальности (IC009).

Кроме того, они также исследуют сферу NFT, подавая заявку на цифровые файлы, которые можно загрузить, включая звукозаписи и видеозаписи модных показов, видео и мемы, все они подтверждены NFT.

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Swarovski также стремится предоставлять виртуальные товары, которые можно скачать, предлагая файлы изображений драгоценных камней, имитаций, ювелирных изделий и аксессуаров, часов, канцелярских товаров, ручек и письменных принадлежностей, очков, модных аксессуаров, одежды, обуви, головных уборов и сумок.

Кроме того, компания представляет документы на драгоценные металлы и их сплавы, ювелирные изделия и часовые инструменты под IC014.

Важно отметить, что подача заявки на торговую марку не обязательно означает выпуск линии NFT. Однако это свидетельствует о том, что Swarovski может рассматривать этот шаг в будущем.