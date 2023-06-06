Новый генеральный директор Twitter Линда Яккарино начала работу в должности

Новый главный исполнительный директор Twitter Линда Яккарино начала работу в должности, примерно через месяц после того, как владелец компании Илон Маск объявил о ее назначении. Об этом сообщает Reuters.

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«Это произошло — первый рабочий день!», — написала Яккарино в Twitter в понедельник.

Как Карино, бывшая руководительница рекламного отдела NBCUniversal. Она начала возглавлять Twitter в то время, когда соцсеть пытается остановить резкое падение доходов от рекламы.

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Маск, занимающий пост генерального директора с момента выкупа Twitter за $44 млрд в октябре 2022 года, ранее заявлял, что Яккарино поможет создать «приложение обо всем».

Бывший исполнительный директор NBCUniversal Джо Бенарроч также присоединился к Twitter в понедельник.

Напомним

«Минфин» писал, что американский миллиардер Илон Маск уходит с должности генерального директора Twitter.

Маск заявил, что будет продолжать участвовать в работе платформы в качестве исполнительного председателя и главного технического директора.