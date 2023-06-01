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1 июня 2023, 17:01 Читати українською

Минцифры запускает пилотный проект по модернизации интернет-сетей в Украине

Команда Министерства цифровой трансформации при поддержке Nokia запускает пилотный проект модернизации интернет-сетей в Украине. Об этом сообщает Минцифры.

Команда Министерства цифровой трансформации при поддержке Nokia запускает пилотный проект модернизации интернет-сетей в Украине.
Фото: pixabay.com

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«В рамках проекта обновим телеком-оборудование и обеспечим переход на энергонезависимые интернет-сети. Они более защищены и устойчивы к обстрелам и обесточениям. Это позволит украинцам быть на связи даже при критических условиях, а провайдерам не подвергать работников опасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 20% территории Украины были под оккупацией и нуждаются в полном восстановлении разрушенной цифровой инфраструктуры.

Первый этап

На первом этапе проекта будет произведена оценка и анализ разрушений. Далее — проектирование модернизированных сетей, строительство и обновление оборудования.

Для запуска пилотного проекта рассматривается 6 населённых пунктов в Херсонской, Харьковской, Киевской, Сумской и Черниговской областях.

Первая область, в которой планируется развертывать проект — Херсонская.

«После пилотного запуска в нескольких населённых пунктах планируем масштабировать инициативу. Чтобы украинская связь была более устойчивой и энергонезависимой», — добавили в Минцифре.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+27
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
1 июня 2023, 17:28
#
Новый ручеёк с деньгами)))
+
0
Олександр Олександрович
Олександр Олександрович
1 июня 2023, 17:56
#
Интересно, а что, новую оптику изобрели? Чет пахнет попилом, как и в UA-IX в свое время.
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
1 июня 2023, 18:16
#
Когда государство занимается интернетом, єто очень хорошо, теперь у каждой девяностолетней бабушки в любом самом захолустном селе будет оптоволокно с соцтарифом 50 грн, хотя дорого, 30. А сейчас сколько? 300, ух спекулянті.
+
0
Pay Mob
Pay Mob
1 июня 2023, 19:05
#
Продажа электронных денег 1 к 5ти (50$ BTC=250$ ЮMoney, Payeer, QIWI, Perfect Money, AdvCash, WebMoney, PayPal, Skrill, MoneyGram, Western Union) https://paymob.in.net/
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