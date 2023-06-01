Минцифры запускает пилотный проект по модернизации интернет-сетей в Украине

Команда Министерства цифровой трансформации при поддержке Nokia запускает пилотный проект модернизации интернет-сетей в Украине. Об этом сообщает Минцифры.

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«В рамках проекта обновим телеком-оборудование и обеспечим переход на энергонезависимые интернет-сети. Они более защищены и устойчивы к обстрелам и обесточениям. Это позволит украинцам быть на связи даже при критических условиях, а провайдерам не подвергать работников опасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 20% территории Украины были под оккупацией и нуждаются в полном восстановлении разрушенной цифровой инфраструктуры.

Первый этап

На первом этапе проекта будет произведена оценка и анализ разрушений. Далее — проектирование модернизированных сетей, строительство и обновление оборудования.

Для запуска пилотного проекта рассматривается 6 населённых пунктов в Херсонской, Харьковской, Киевской, Сумской и Черниговской областях.

Первая область, в которой планируется развертывать проект — Херсонская.

«После пилотного запуска в нескольких населённых пунктах планируем масштабировать инициативу. Чтобы украинская связь была более устойчивой и энергонезависимой», — добавили в Минцифре.