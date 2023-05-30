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30 мая 2023, 12:45 Читати українською

Популярность искусственного интеллекта спровоцировала дефицит на чипы

Спрос на графические чипы или графические процессоры, используемые для искусственного интеллекта (ИИ), существенно превысил предложение благодаря успеху ChatGPT. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Спрос на графические чипы или графические процессоры, используемые для искусственного интеллекта (ИИ), существенно превысил предложение благодаря успеху ChatGPT.
Фото: pixabay.com

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Доступ к десяткам тысяч передовых графических чипов имеет решающее значение для компаний, обучающих большим моделям ИИ. По словам основателей, без них работа над большими языковыми моделями, лежащими в основе искусственного интеллекта, идет гораздо медленнее.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что было бы лучше, если бы меньше людей использовали ChatGPT.

Дефицит

«Графические процессоры сейчас достать гораздо труднее, чем наркотики», — заявил Илон Маск на саммите совета директоров.

Стартапы сокращают свои модели ИИ, чтобы сделать их более эффективными. Они покупают собственные физические серверы с соответствующими графическими чипами или переходят на менее популярные облачные провайдеры, такие как Oracle.

По данным источников, ранее в этом году стартапам, нуждающимся в Oracle, внезапно сообщили, что Маск раскупил большую часть свободного серверного пространства Oracle.

Напомним, что Маск работает над собственным конкурентом OpenAI под названием X.AI.

По оценкам аналитиков UBS, для более ранней версии ChatGPT требуется около 10 тысяч графических чипов. По оценкам Маска, для обновленной версии нужно в три-пять раз больше передовых процессоров Nvidia.

Nvidia заявила, что расширяет свои поставки, чтобы удовлетворить растущий спрос, но эксперты ожидают, что дефицит сохранится как минимум до следующего года.

Рост акций Nvidia

Спрос на продукцию Nvidia привел к росту акций компании примерно на 167%. Производители серверов и их прямые клиенты говорят, что им приходится ждать больше шести месяцев, чтобы получить новейшие графические чипы Nvidia.

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Генеральный директор Supermicro, одного из крупнейших производителей серверов, заявил, что количество невыполненных заказов на системы с графическими чипами достигло наивысшего уровня за всю историю и что компания спешит увеличить производственные мощности.

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Источник: Минфин
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