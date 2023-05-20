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20 мая 2023, 13:02 Читати українською

Instagram готовит конкурента Twitter

Instagram планирует выпустить текстовое приложение, которое будет конкурировать с Twitter. Компания может представить его уже в июне этого года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Instagram планирует выпустить текстовое приложение, которое будет конкурировать с Twitter.
Фото: freepik.com

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Instagram тестирует проект со знаменитостями и влиятельными лицами. По словам одного из источников, приложение в течение нескольких месяцев было тайно доступно для избранных разработчиков.

По информации агентства, новый сервис не станет частью Instagram, однако аккаунты в двух приложениях можно будет связать.

Преподаватель социального маркетинга и маркетинга влияния в UCLA Лия Хаберман даже опубликовала снимок экрана раннего описания нового приложения.

«Исторически мы знаем, что Meta (материнская компания Facebook и Instagram, — ред.) любит пробовать и воспроизводить функции из других приложений и инструментов сторонних разработчиков на основе того, что они считают популярным среди своих пользователей», — заявила Хаберман.

Она напомнила, что владелец Twitter Илон Маск говорил о превращении Twitter в «приложение для всего» со многими функциями, кроме информационных публикаций.

«Исходя из опыта заимствования Meta из других платформ, гораздо вероятно, что они добьются этого первыми, консолидируя весь этот опыт, который они создают», — подчеркнула она.

Напомним

«Минфин» писал, что бывший исполнительный директор компании Twitter Джек Дорси запустил альтернативу соцсети, которую купил Илон Маск — децентрализованная платформа Bluesky вышла на Android.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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