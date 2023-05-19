OpenAI выпустила официальное мобильное приложение ChatGPT для iOS

Компания OpenAI выпустила официальное мобильное приложение для работы с чат-ботом ChatGPT, но пока им могут воспользоваться только пользователи гаджетов, работающих на iOS и только в США. Об этом говорится в заявлении OpenAI.

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Приложение поддерживает голосовой ввод благодаря модели распознавания языка Whisper AI, также может синхронизировать историю чатов с веб-версией бота.

Стоит отметить, что официальное мобильное приложение ChatGPT появилось впервые — раньше бот был официально доступен только через браузер.

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Как и на сайте ChatGPT, в приложении iOS пользователи должны будут авторизоваться с аккаунтом OpenAI. Обработка запроса происходит за пределами собственно смартфона на сервере компании, поэтому в любом случае потребуется интернет-соединение.

Подписчики ChatGPT Plus имеют доступ к той же расширенной функциональности, что и в веб-версии — доступ к языковой модели GPT-4, ранний доступ к новым функциям и более быстрым ответам на запросы.

Компания также подтвердила планы выпустить приложение ChatGPT для Android уже быстро, сделав инструмент доступным еще для большего количества пользователей.

Разработчики сообщили, что в настоящее время происходит запуск приложения в США. По их словам, в ближайшие недели планируется расширение и в другие страны.

Скачать ChatGPT для iOS можно по этой ссылке.