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18 мая 2023, 11:58 Читати українською

Первый пошел: в США штат Монтана запретил TikTok

Губернатор штата Монтана Грег Джанфорте в среду подписал закон о запрете китайской платформы TikTok от компании ByteDance. Таким образом Монтана стала первым штатом в США, запретившим популярное приложение для коротких видео. Об этом сообщает Reuters.

Губернатор штата Монтана Грег Джанфорте в среду подписал закон о запрете китайской платформы TikTok от компании ByteDance.
Фото: pixabay.com

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Причина запрета

В штате хотят оградить жителей от предполагаемого сбора данных со стороны Китая. Компаниям Google и Apple будет запрещено предлагать TikTok в своих магазинах на территории штата, но это не будет налагать никакие санкции на лиц, пользующихся приложением. Запрет вступит в силу с 1 января 2024 года.

На территории штата Монтана заявили, что TikTok может столкнуться со штрафами за каждое нарушение и дополнительными штрафами в размере $10 000 в день, если он будет нарушать запрет. Магазины Apple и Googl также могут быть оштрафованы на $10 000 за каждое нарушение в день, если они нарушат запрет.

Ранее TikTok заявил, что новый закон «нарушает права жителей Монтаны, предусмотренные Первой поправкой (в Конституцию США — ред.), незаконно запрещая TikTok», и заявил, что «продолжит работать над защитой прав пользователей в Монтане и за ее пределами».

Читайте также: TikTok отложила запуск торговой платформы в США

В последние годы TikTok, насчитывающий более 150 млн пользователей в США, столкнулся с участившимися призывами законодателей и чиновников запретить приложение по всей стране из-за опасений потенциального влияния китайского правительства на платформу.

Но до сих пор призывы запретить TikTok по всей стране или предоставить администрации Байдена новые полномочия по борьбе с TikTok или его запреты в Конгрессе не продвинулись.

Бывший президент США Дональд Трамп пытался запретить новые загрузки TikTok и WeChat посредством приказа Министерства торговли. Однако в 2020 году эта попытка была заблокирована несколькими судами и так и не вступила в силу.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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