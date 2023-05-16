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16 мая 2023, 11:31 Читати українською

OpenAI готовит новую модель искусственного интеллекта с открытым кодом

Компания OpenAI, ответственная за создание ChatGPT-чата, готовится выпустить новую языковую модель искусственного интеллекта с открытым кодом. Об этом сообщает The Information со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.

Компания OpenAI, ответственная за создание ChatGPT-чата, готовится выпустить новую языковую модель искусственного интеллекта с открытым кодом.
Фото: freepik.com

Читайте «Минфин»вInstagram: главные новости об инвестициях и финансах

Чат-бот ChatGPT от OpenAI привлек широкое внимание в Силиконовой долине, поскольку инвесторы видят генеративный искусственный интеллект как следующую область роста для технологических компаний.

Инвестиции в OpenAI

В январе Microsoft объявила о многомиллиардных инвестициях в OpenAI, углубляя свои связи со стартапом и готовя основу для большей конкуренции с конкурентом Alphabet.

Читайте также: OpenAI привлекла $300 миллионов инвестиций с отметкой $27−29 миллиарда

Кроме того, Meta сейчас спешит присоединиться к конкурентам Microsoft и Google в выпуске генеративных продуктов искусственного интеллекта, способных создавать человеческий текст, искусство и другой контент.

При этом в отчете отмечается, что OpenAI вряд ли выпустит модель конкурентоспособной GPT.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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