Компания OpenAI, ответственная за создание ChatGPT-чата, готовится выпустить новую языковую модель искусственного интеллекта с открытым кодом. Об этом сообщает The Information со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.
OpenAI готовит новую модель искусственного интеллекта с открытым кодом
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Чат-бот ChatGPT от OpenAI привлек широкое внимание в Силиконовой долине, поскольку инвесторы видят генеративный искусственный интеллект как следующую область роста для технологических компаний.
Инвестиции в OpenAI
В январе Microsoft объявила о многомиллиардных инвестициях в OpenAI, углубляя свои связи со стартапом и готовя основу для большей конкуренции с конкурентом Alphabet.
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Кроме того, Meta сейчас спешит присоединиться к конкурентам Microsoft и Google в выпуске генеративных продуктов искусственного интеллекта, способных создавать человеческий текст, искусство и другой контент.
При этом в отчете отмечается, что OpenAI вряд ли выпустит модель конкурентоспособной GPT.
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