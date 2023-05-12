Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко утвердил решение открыть ориентировочно с 14 мая временно закрытые вестибюли станций столичного метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.
В Киеве откроют закрытые с начала войны вестибюли на десяти станциях метро
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На каких станциях откроют вестибюли
Все выходы и входы будут открыты на станциях:
- «Черниговская»;
- «Левобережная»;
- «Нивки»;
- «Святошин»;
- «Героев Днепра»;
- «Оболонь»;
- «Контрактовая площадь»;
- «Васильковская»;
- «Харьковская»;
- «Позняки».
«Решение согласовано с Национальной полицией. Оно принято для комфортного передвижения киевлян и гостей столицы по метрополитену», — заявил начальник КГВА Сергей Попко.
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Напомним
«Минфин» писал, что в Киеве с 1 апреля снова начала работать станция метро «Гидропарк», но открылись не все вестибюли, а только № 1.
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