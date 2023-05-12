В Киеве откроют закрытые с начала войны вестибюли на десяти станциях метро

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко утвердил решение открыть ориентировочно с 14 мая временно закрытые вестибюли станций столичного метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.

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На каких станциях откроют вестибюли

Все выходы и входы будут открыты на станциях:

«Черниговская»;

«Левобережная»;

«Нивки»;

«Святошин»;

«Героев Днепра»;

«Оболонь»;

«Контрактовая площадь»;

«Васильковская»;

«Харьковская»;

«Позняки».

«Решение согласовано с Национальной полицией. Оно принято для комфортного передвижения киевлян и гостей столицы по метрополитену», — заявил начальник КГВА Сергей Попко.

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Напомним

«Минфин» писал, что в Киеве с 1 апреля снова начала работать станция метро «Гидропарк», но открылись не все вестибюли, а только № 1.

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