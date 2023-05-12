Илон Маск покидает пост гендиректора Twitter. Кто станет новым CEO компании

Американский миллиардер Илон Маск уходит с поста генерального директора Twitter. Новая кандидатура уже найдена. Об этом Маск заявил на своей странице в Twitter .

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«Рад сообщить, что я нанял нового CEO для X/Twitter. Она приступит к работе через примерно 6 недель», — написал Маск.

Миллиардер добавил, что сам будет исполнять обязанности исполнительного председателя и технического директора и будет присматривать за продуктами, программным обеспечением и системными администраторами.

Кто станет новым гендиректором Twitter

И хотя Маск не назвал имя новой гендиректора, по данным издания Axios, должность CEO Twitter займет Линда Яккарино. Журналисты утверждают, что Маск и Яккарино ведут переговоры уже больше месяца. Они вместе выступали на нескольких конференциях.

В Украине ее имя звучало редко, но в США ее называют ветераном коммерческой команды компании NBCUniversal. Журналисты описывают Яккарино как одного из самых мощных менеджеров по продажам рекламы, имеющему немалый опыт и экспертизу в индустрии.

Эксперты считают, что Яккарино — хороший выбор. За время пребывания в должности руководителя Twitter Маск отпугнул значительную часть бывших рекламодателей, некоторым также не понравились изменения в политике компании.

Напомним

«Минфин» писал, что в среду, 10 мая, в соцсети Twitter дебютировали зашифрованные DM (личные сообщения в Twitter). Это означает, что только отправитель и получатель могут увидеть такие сообщения.

Также пользователи Twitter в скором времени смогут совершать голосовые и видеозвонки на платформе, используя свой идентификатор в соцсети.

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