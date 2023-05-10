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10 мая 2023, 14:59 Читати українською

Twitter запустил зашифрованные личные сообщения, а позже появятся звонки и видеочат

В среду, 10 мая, в соцсети Twitter дебютируют зашифрованные DM (личные сообщения в Twitter). Это означает, что только отправитель и получатель могут увидеть такие сообщения. Об этом сообщает пресс-служба Twitter.

В среду, 10 мая, в соцсети Twitter дебютируют зашифрованные DM (личные сообщения в Twitter).
Фото: eurointegration.com.ua

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По словам генерального директора Twitter Илона Маска, зашифрованные личные сообщения не сможет перехватить никто, ни сотрудники соцсети, ни сам Маск.

«Я не могу увидеть ваши DM, даже если к моей голове будет приставлен пистолет», — заявил Маск.

Маск добавил, что в текущей версии программы пользователи могут посылать DM в ответ на любое сообщение в треде (цепочка сообщений) и использовать любую из реакций эмодзи.

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Звонки и видеочат

Также пользователи Twitter в скором времени смогут совершать голосовые и видеозвонки на платформе, используя свой идентификатор в соцсети.

«Вы можете общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона», — отметил Маск.

В аудиокомнатах Twitter Spaces можно отправлять голосовые сообщения, но они публичны и доступны для групповых чатов. Новые возможности предназначены для приватных разговоров между пользователями Twitter.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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