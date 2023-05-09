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9 мая 2023, 15:42 Читати українською

Уоррен Баффетт сравнил искусственный интеллект с атомной бомбой

Американский миллиардер Уоррен Баффетт сравнил искусственный интеллект (ИИ) с созданием атомной бомбы и выразил тревогу по поводу быстрого развития технологий. Об этом он рассказал на ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway, сообщает Business Insider.

Американский миллиардер Уоррен Баффетт сравнил искусственный интеллект (ИИ) с созданием атомной бомбы и выразил тревогу по поводу быстрого развития технологий.
Фото: epravda.com.ua

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Баффетт скептически отнесся к способности ИИ заменить людей. Однако он признал широкие возможности технологии, несмотря на некоторые ограничения.

«Он может делать все, что угодно. И когда что-то может делать все, что угодно, я немного беспокоюсь», — сказал Баффетт.

Создание ИИ миллиардер сравнил с ядерным оружием и перефразировал цитату Альберта Эйнштейна о расщеплении атома. Эйнштейн указал, что бомба «изменила все, кроме нашего образа мышления».

«ИИ может изменить все в мире, за исключением того, как думают и ведут себя люди, и это большой шаг вперед», — сказал Баффетт.

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Баффетт долгое время был ярым противником ядерного оружия. На протяжении десятилетий он неоднократно высказывался о его опасности и заявлял, что отдал бы все свои деньги на снижение вероятности атак, если бы знал, как это сделать.

В апрельском интервью CNBC Баффетт сказал, что перспектива новой пандемии или ядерной войны не дает ему спать по ночам.

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Источник: Минфин
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