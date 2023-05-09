Баффетт акционерам: у биткоина нет шансов стать мировой резервной валютой

Люди могут терять веру в доллар , но это не значит, что мировой резервной валютой может стать биткоин . Об этом заявил миллиардер Уоррен Баффетт на ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway, пишет Forklog.

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Он уточнил, что не видит кандидатов на замену доллара США в роли мировой резервной валюты. При этом Баффетт назвал «безумием» дальнейшую печать денег. С ним согласился вице-председатель Berkshire Hathaway Чарльз Мангер.

«В какой-то момент печать денег для покупки лодок станет контрпродуктивной», — заявил он.

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Баффетт уверен, что топ-менеджмент First Republic Bank, Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Bank должен понести ответственность за возникшие в работе банков проблемы.

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Он также выразил доверие председателю Федеральной резервной системы США Джерому Пауэллу. По словам Баффетта, никто не понимает ситуацию с госдолгом лучше главы регулятора.

Критик криптовалюты

Миллиардер известен своей критикой криптоиндустрии. В феврале 2020 года он назвал биткоин «полным нулем», не имеющим ценности. В мае 2022 года он заявил, что отказался бы от гипотетической возможности купить все BTC за $25.

Напомним, в апреле 2023 года Баффетт назвал биткоин «игровым токеном».

Ранее Мангер предложил США последовать примеру Китая и запретить криптовалюты.