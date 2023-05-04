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4 мая 2023, 17:48 Читати українською

TikTok будет отдавать авторам контента половину дохода от видеорекламы

TikTok заявил, что запускает новый продукт, который позволит авторам контента продавать рекламу вместе со своими публикациями и получать половину дохода, что является изменением для приложения для обмена видео, исторически ориентированного на независимых авторов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

TikTok заявил, что запускает новый продукт, который позволит авторам контента продавать рекламу вместе со своими публикациями и получать половину дохода, что является изменением для приложения для обмена видео, исторически ориентированного на независимых авторов.
Фото: yaizakon.com.ua

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Новый продукт

Продукт Pulse Premiere является частью развития программы TikTok Pulse, позволяющей элитной группе авторов получать половину дохода от видеорекламы, которая появляется сразу после их публикаций в TikTok.

Новый продукт будет предлагать аналогичные преимущества для аккаунтов выбранных пользователей, таких как Condé Nast, BuzzFeed и NBC.

Хотя Pulse доступен только для первых 4% постов его создателей — на основе таких показателей как лайки, время просмотра и комментарии — новый продукт будет продавать рекламу для всех постов от издателей, участвующих.

Возможность продавать рекламу в самом популярном приложении социальных сетей появляется, когда многие бренды пытаются справиться со сложными экономическими условиями, что приводит к сокращению расходов и увольнений по всей отрасли.

Для TikTok этот шаг создает еще одну возможность получить доход для платформы и помогает наладить отношения сайта с рекламодателями и пользователями.

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«Речь идет о том, как мы можем действительно диверсифицировать наш портфель», — сказал Рей Цао, глобальный руководитель стратегии монетизации продуктов в TikTok.

Новый рекламный продукт появился в связи с тем, что программа, принадлежащая пекинской компании ByteDance, может быть заблокирована в США из-за угрозы национальной безопасности.

По словам Цао, для рекламодателей новый продукт призван обеспечить большую прозрачность по отношению к тому, куда они вкладывают свои деньги.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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