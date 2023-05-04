TikTok будет отдавать авторам контента половину дохода от видеорекламы

TikTok заявил, что запускает новый продукт, который позволит авторам контента продавать рекламу вместе со своими публикациями и получать половину дохода, что является изменением для приложения для обмена видео, исторически ориентированного на независимых авторов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Новый продукт

Продукт Pulse Premiere является частью развития программы TikTok Pulse, позволяющей элитной группе авторов получать половину дохода от видеорекламы, которая появляется сразу после их публикаций в TikTok.

Новый продукт будет предлагать аналогичные преимущества для аккаунтов выбранных пользователей, таких как Condé Nast, BuzzFeed и NBC.

Хотя Pulse доступен только для первых 4% постов его создателей — на основе таких показателей как лайки, время просмотра и комментарии — новый продукт будет продавать рекламу для всех постов от издателей, участвующих.

Возможность продавать рекламу в самом популярном приложении социальных сетей появляется, когда многие бренды пытаются справиться со сложными экономическими условиями, что приводит к сокращению расходов и увольнений по всей отрасли.

Для TikTok этот шаг создает еще одну возможность получить доход для платформы и помогает наладить отношения сайта с рекламодателями и пользователями.

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«Речь идет о том, как мы можем действительно диверсифицировать наш портфель», — сказал Рей Цао, глобальный руководитель стратегии монетизации продуктов в TikTok.

Новый рекламный продукт появился в связи с тем, что программа, принадлежащая пекинской компании ByteDance, может быть заблокирована в США из-за угрозы национальной безопасности.

По словам Цао, для рекламодателей новый продукт призван обеспечить большую прозрачность по отношению к тому, куда они вкладывают свои деньги.

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