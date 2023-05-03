Руководителей Google, Microsoft и OpenAI пригласили в Белый дом на совещание по безопасности искусственного интеллекта

Руководители Google, Microsoft, OpenAI и Anthropic пригласили на встречу с вице-президентом США Камалой Харрис и высшими должностными лицами администрации Джо Байдена, чтобы обсудить ключевые аспекты искусственного интеллекта (ИИ) в четверг, 4 мая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

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В приглашении говорится, что Байден ожидает, что компании должны убедиться в безопасности своих продуктов, прежде чем делать их доступными для общественности.

Беспокойство по быстрорастущей технологии искусственного интеллекта включает в себя нарушение конфиденциальности, предвзятость и опасения, что она может способствовать распространению мошенничества и дезинформации.

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В апреле Байден заявил, что пока неизвестно, является ли ИИ опасным, но подчеркнул, что технологические компании несут ответственность за безопасность своих продуктов. По его словам, социальные сети уже продемонстрировали, какой ущерб могут нанести мощные технологии без надлежащих гарантий.

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