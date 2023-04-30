Ватиканская библиотека представит свои экспонаты в виде токенов NFT

Ватиканская апостольская библиотека объявила, что внедрит технологию блокчейна и NFT для оцифровки и сохранения своей коллекции рукописей, книг и исторических документов. Об этом пишет Noworries.news.

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Что известно

Библиотека Ватикана запустила этот проект в сотрудничестве с поставщиком технологических услуг NTT DATA. В частности, будет использоваться его решение для цифрового архивирования AMLAD.

Оно позволит сохранить коллекционные экземпляры библиотеки как важную часть истории человечества, быстро находить нужные документы и сделать оцифрованный контент более доступным для всего мира.

В коллекцию библиотеки входят 1,6 млн печатных книг, 80 000 произведений, 300 000 монет и медалей, а также 150 000 гравюр и рисунков.

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В рамках первого шага в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT) будут представлены фотографии 15 объектов культурного наследия библиотеки с высоким уровнем разрешения. Изображения будут сопровождаться пояснительными записями.

AMLAD представляет собой усовершенствованную библиотеку метаданных и цифровой архив для музеев и библиотек. С помощью этого решения можно выполнять 3D-сканирование, цифровую реставрацию и управлять метаданными, что позволит максимально точно представить предметы культуры в цифровой форме.

В будущем решение AMLAD будет доступно для других музеев и библиотек.