ChatGPT возобновил работу в Италии

Чат-бот ChatGPT стал доступен в Италии после того, как его разработчик, американская компания OpenAI, согласилась с требованиями итальянского Национального управления по защите персональных данных привести работу бота в соответствие с законодательством ЕС о защите персональных данных, пишет газета Il Sole 24 Ore.

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На прошлой неделе OpenAI предоставила всем пользователям возможность запретить алгоритму обучения искусственного интеллекта ChatGPT обрабатывать их разговоры.

Однако у регулятора есть и другие требования, которые OpenAI пока не выполнила, отмечает газета. В частности, итальянские власти требуют разрешить заинтересованным сторонам, в том числе тем, кто не является пользователями ChatGPT, запрашивать исправления или, если это технически невозможно, удаления касающихся их персональных данных, которые неверно сгенерированы ботом.

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Кроме того, OpenAI должна предоставить заинтересованным лицам, которые не являются пользователями, возможность простым способом запретить боту использовать их данные.

Такая же возможность должна быть и у пользователей бота, если они предоставят на то законные основания. OpenAI также должен провести информационную кампанию, предназначенную для всех, а не только пользователей ChatGPT, которая расскажет, как можно удалить свои данные из бота.

Кроме того, итальянские власти требуют от создателей ChatGPT запрашивать возраст пользователей при регистрации, а до конца сентября разработать систему верификации, которая запретит доступ к боту лицам младше 13 лет.

Напомним

Власти Италии в конце марта первыми в мире запретили доступ к чат-боту ChatGPT. Заявление об этом опубликовало Национальное управление по защите персональных данных. Ведомство также начало расследование из-за возможного нарушения американской компанией безопасности персональных данных.

Поводом для этого стала утечка, о которой OpenAI сообщила в марте. В компании рассказали, что были вынуждены временно отключить ChatGPT из-за «ошибки в работе библиотеки с открытым исходным кодом», которая позволила некоторым пользователям видеть сообщения других людей, общавшихся с чат-ботом.

ChatGPT — многозадачный чат-бот на основе нейросети, способный отвечать почти на любые вопросы пользователей и писать текст по заданию. Своего конкурента ChatGPT 6 февраля представила Google. Сервис Bard работает на нейросети компании LaMBDA.

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