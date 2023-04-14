Bloomberg планирует интегрировать искусственный интеллект типа GPT в свой терминал

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 апреля 2023, 16:09 Читати українською

Bloomberg планирует интегрировать искусственный интеллект типа GPT в свой терминал

Информационное агентство Bloomberg разработало модель искусственного интеллекта, используя ту же базовую технологию, что и GPT от компании OpenAI, и планирует интегрировать ее в функции, предоставляемые через ее терминальное программное обеспечение. Об этом сообщил представитель компании в интервью CNBC.

Информационное агентство Bloomberg разработало модель искусственного интеллекта, используя ту же базовую технологию, что и GPT от компании OpenAI, и планирует интегрировать ее в функции, предоставляемые через ее терминальное программное обеспечение.
Фото: wikipedia.org

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Bloomberg говорит, что Bloomberg GPT, внутренняя модель искусственного интеллекта, может точнее отвечать на вопросы и оценивать, являются ли заголовки медвежьими или положительными для инвесторов, а также писать заголовки на основе кратких аннотаций.

При этом GPT Bloomberg не использует данные, принимаемые OpenAI. Компания смогла использовать доступные стандартные методы искусственного интеллекта и применить их к своему огромному хранилищу собственных — хотя нишевых — данных.

Bloomberg говорит, что его GPT демонстрирует многообещающие результаты, выполняя такие задачи, как:

  • выяснение того, хороший или плохой заголовок для финансовых перспектив компании,
  • изменение названий компаний на биржевые тикеры,
  • выяснение важных названий в документе,
  • ответы на основные бизнес-вопросы. К примеру, кто является генеральным директором компании.

Он также может выполнять некоторые программы «генеративного искусственного интеллекта», например, предлагать новый заголовок на основе короткого абзаца.

Блумберг терминал — это компьютерная система, предоставляемая компанией Bloomberg, позволяющей специалистам в области финансов и других отраслей промышленности пользоваться сервисом Bloomberg Professional, через который пользователи могут в реальном времени контролировать и анализировать движение финансового рынка, а также место торгов на электронном рынке. торговая площадка. Система также предоставляет доступ к новостям, котировкам, почте, системе обмена сообщениями через собственную защищенную сеть.

GPT Bloomberg специально обучали на большом количестве финансовых документов, собранных компанией в течение многих лет. Приблизительно половина данных, использованных для создания модели Bloomberg, поступает из нефинансовых источников, собранных из Интернета, включая GitHub, субтитры YouTube и Wikipedia.

Читайте также: OpenAI заплатит пользователям до $20 тысяч за обнаруженные баги в ChatGPT

Но Bloomberg также добавил более 100 миллиардов слов из собственного набора данных под названием FinPile, включающего финансовые данные, накопленные компанией за последние 20 лет, включая документы о ценных бумагах, пресс-релизах, истории Bloomberg News, истории других публикаций и веб-сканирования.

Оказалось, что добавление специальных учебных материалов повысило точность и эффективность финансовых задач настолько, что Bloomberg планирует интегрировать свой GPT в функции и услуги, доступ к которым осуществляется через терминальный продукт компании, хотя Bloomberg не планирует чат-бота в стиле ChatGPT.

Одним из ранних применений возможно превращение человеческого языка в конкретный язык базы данных, используемый программным обеспечением Bloomberg.

Bloomberg также рассматривает возможность использования искусственного интеллекта для обеспечения функций, которые могли бы помочь финансовым специалистам сэкономить время и быть в курсе новостей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами