Bloomberg планирует интегрировать искусственный интеллект типа GPT в свой терминал

Информационное агентство Bloomberg разработало модель искусственного интеллекта, используя ту же базовую технологию, что и GPT от компании OpenAI, и планирует интегрировать ее в функции, предоставляемые через ее терминальное программное обеспечение. Об этом сообщил представитель компании в интервью CNBC.

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Bloomberg говорит, что Bloomberg GPT, внутренняя модель искусственного интеллекта, может точнее отвечать на вопросы и оценивать, являются ли заголовки медвежьими или положительными для инвесторов, а также писать заголовки на основе кратких аннотаций.

При этом GPT Bloomberg не использует данные, принимаемые OpenAI. Компания смогла использовать доступные стандартные методы искусственного интеллекта и применить их к своему огромному хранилищу собственных — хотя нишевых — данных.

Bloomberg говорит, что его GPT демонстрирует многообещающие результаты, выполняя такие задачи, как:

выяснение того, хороший или плохой заголовок для финансовых перспектив компании,

изменение названий компаний на биржевые тикеры,

выяснение важных названий в документе,

ответы на основные бизнес-вопросы. К примеру, кто является генеральным директором компании.

Он также может выполнять некоторые программы «генеративного искусственного интеллекта», например, предлагать новый заголовок на основе короткого абзаца.

Блумберг терминал — это компьютерная система, предоставляемая компанией Bloomberg, позволяющей специалистам в области финансов и других отраслей промышленности пользоваться сервисом Bloomberg Professional, через который пользователи могут в реальном времени контролировать и анализировать движение финансового рынка, а также место торгов на электронном рынке. торговая площадка. Система также предоставляет доступ к новостям, котировкам, почте, системе обмена сообщениями через собственную защищенную сеть.

GPT Bloomberg специально обучали на большом количестве финансовых документов, собранных компанией в течение многих лет. Приблизительно половина данных, использованных для создания модели Bloomberg, поступает из нефинансовых источников, собранных из Интернета, включая GitHub, субтитры YouTube и Wikipedia.

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Но Bloomberg также добавил более 100 миллиардов слов из собственного набора данных под названием FinPile, включающего финансовые данные, накопленные компанией за последние 20 лет, включая документы о ценных бумагах, пресс-релизах, истории Bloomberg News, истории других публикаций и веб-сканирования.

Оказалось, что добавление специальных учебных материалов повысило точность и эффективность финансовых задач настолько, что Bloomberg планирует интегрировать свой GPT в функции и услуги, доступ к которым осуществляется через терминальный продукт компании, хотя Bloomberg не планирует чат-бота в стиле ChatGPT.

Одним из ранних применений возможно превращение человеческого языка в конкретный язык базы данных, используемый программным обеспечением Bloomberg.

Bloomberg также рассматривает возможность использования искусственного интеллекта для обеспечения функций, которые могли бы помочь финансовым специалистам сэкономить время и быть в курсе новостей.