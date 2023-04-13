Bloomberg: Компании Twitter больше не существует

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Что произошло

Twitter Inc. исчезла в результате слияния с недавно созданной компанией, которая называется X Corp.

При покупке Twitter Илон Маск предполагал, что соцсеть станет частью его идеи по созданию Х, «приложения для всего». По функционалу оно будет похоже на китайский WeChat.



Твит миллиардера во вторник состоял всего из одной буквы: «Х».

X — Elon Musk (@elonmusk) April 11, 2023

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Три икса

Маск также владеет доменом X.com — еще со времен основанной им одноименной компании, которая занималась онлайн-платежами и слилась в итоге с PayPal.



В апреле прошлого года Маск зарегистрировал три компании с вариациями названия «X Holdings». Но X Corp., с которой слился Twitter, была создана в марте этого года.



В интервью ВВС Маск подтвердил, что соцсеть станет «ускорителем» для планов холдинга Х, но отказался говорить о подробностях. Он пояснил, что нужно просто «следить за обновлениями, чтобы узнать».