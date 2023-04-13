Twitter уволил более 80% работников после прихода Маска — BBC

Увольнение штата

По словам Маска, сократить рабочую силу с чуть менее 8000 человек на момент покупки компании осенью прошлого года до примерно 1500 «было непросто».

Он признался, что не увольнял всех лично, сказав: «Невозможно говорить с таким количеством людей лицом к лицу».

Отмечается, что уход многих инженеров Twitter после того, как Маск купил компанию за $44 млрд, вызвал беспокойство по поводу стабильности платформы.

Маск признал некоторые сбои в соцсети, в том числе сбои на сайте, но он отметил, что сбои продолжались недолго, и сейчас сайт работает нормально.

Говоря о финансах компании, Маск отметил, что Twitter на сегодняшний день «приблизительно безубыточна», поскольку большинство ее рекламодателей вернулись.