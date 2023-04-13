Twitter уволил более 80% работников после прихода Маска — BBC

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 апреля 2023, 9:09 Читати українською

Twitter уволил более 80% работников после прихода Маска — BBC

Компания Twitter Илона Маска уволила около 81% своих работников после того, как миллиардер приобрел компанию в октябре прошлого года за $44 млрд. Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на BBC.

Компания Twitter Илона Маска уволила около 81% своих работников после того, как миллиардер приобрел компанию в октябре прошлого года за $44 млрд.
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Увольнение штата

По словам Маска, сократить рабочую силу с чуть менее 8000 человек на момент покупки компании осенью прошлого года до примерно 1500 «было непросто».

Он признался, что не увольнял всех лично, сказав: «Невозможно говорить с таким количеством людей лицом к лицу».

Отмечается, что уход многих инженеров Twitter после того, как Маск купил компанию за $44 млрд, вызвал беспокойство по поводу стабильности платформы.

Маск признал некоторые сбои в соцсети, в том числе сбои на сайте, но он отметил, что сбои продолжались недолго, и сейчас сайт работает нормально.

Говоря о финансах компании, Маск отметил, что Twitter на сегодняшний день «приблизительно безубыточна», поскольку большинство ее рекламодателей вернулись.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Три літри
Три літри
13 апреля 2023, 10:04
#
В них навіть буква з назви відвалилась бо завхоза звільнили теж
+
0
preyvanamor
preyvanamor
13 апреля 2023, 10:21
#
Вигнав 80%, а сервіс працює, як в нічому не бувало! до 1500 з 8000, тобто у фірмі працювало ТИСЯЧІ паразитів, які практично не мали ніякого відношення до фірми.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами