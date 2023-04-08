Иисус, Наполеон и Клеопатра: Искусственный интеллект показал, как выглядели бы селфи исторических личностей (фото)

Британский киномонтажер Дункан Томсен с помощью искусственного интеллекта показал, как выглядели бы селфи известных исторических фигур. ИИ создал фото Иисуса, Клеопатры, Наполеона, Елизаветы I и других. Об этом сообщает Talker.

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Для этого Томсен воспользовался системой Midjourney, работающей через приложение Discord. По словам 53-летнего мужчины, он потратил целый месяц на то, чтобы разработать формулы подсказок, правильный способ общения с ИИ и фотографические элементы, чтобы придать фотографиям эффект «селфи».

Так ему удалось воспроизвести фотографии битвы при Ватерлоо, дворе Клеопатры и Тайном ужине.

Селфи исторических фигур

Иисус Христос с апостолами во время Тайной вечери (Duncan Thomsen via SWNS)

Клеопатра вместе с подданными (Duncan Thomsen via SWNS)

Королева Англии Елизавета I с придворными (Duncan Thomsen via SWNS)

Наполеон и его солдаты перед началом битвы у Ватерлоо 18 июня 1815 года (Duncan Thomsen via SWNS)

Иисус Христос с апостолами во время Тайной вечери (Duncan Thomsen via SWNS)

Наполеон под Ватерлоо (Duncan Thomsen via SWNS)

Английские воины празднуют победу в битве под Азенкуром 25 октября 1415 (Duncan Thomsen via SWNS)

«Результаты забавные, и все, с кем я делился своей работой, не могут поверить, насколько реальны действительно фотографии», — признался Томсен.

Он также считает, что его подход можно использовать для преподавания истории детям.

Австралопитеки (Duncan Thomsen via SWNS)

Сахелантропы (Duncan Thomsen via SWNS)