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8 апреля 2023, 17:00 Читати українською

Иисус, Наполеон и Клеопатра: Искусственный интеллект показал, как выглядели бы селфи исторических личностей (фото)

Британский киномонтажер Дункан Томсен с помощью искусственного интеллекта показал, как выглядели бы селфи известных исторических фигур. ИИ создал фото Иисуса, Клеопатры, Наполеона, Елизаветы I и других. Об этом сообщает Talker.

Британский киномонтажер Дункан Томсен с помощью искусственного интеллекта показал, как выглядели бы селфи известных исторических фигур.
Коллаж: «Минфин»

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Для этого Томсен воспользовался системой Midjourney, работающей через приложение Discord. По словам 53-летнего мужчины, он потратил целый месяц на то, чтобы разработать формулы подсказок, правильный способ общения с ИИ и фотографические элементы, чтобы придать фотографиям эффект «селфи».

Так ему удалось воспроизвести фотографии битвы при Ватерлоо, дворе Клеопатры и Тайном ужине.

Селфи исторических фигур

Иисус Христос с апостолами во время Тайной вечери (Duncan Thomsen via SWNS)

Клеопатра вместе с подданными (Duncan Thomsen via SWNS)

Королева Англии Елизавета I с придворными (Duncan Thomsen via SWNS)

Наполеон и его солдаты перед началом битвы у Ватерлоо 18 июня 1815 года (Duncan Thomsen via SWNS)

Иисус Христос с апостолами во время Тайной вечери (Duncan Thomsen via SWNS)

Наполеон под Ватерлоо (Duncan Thomsen via SWNS)

Английские воины празднуют победу в битве под Азенкуром 25 октября 1415 (Duncan Thomsen via SWNS)

«Результаты забавные, и все, с кем я делился своей работой, не могут поверить, насколько реальны действительно фотографии», — признался Томсен.

Он также считает, что его подход можно использовать для преподавания истории детям.

Австралопитеки (Duncan Thomsen via SWNS)

Сахелантропы (Duncan Thomsen via SWNS)

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
mlp711141
mlp711141
8 апреля 2023, 17:06
#
Селфи считаю плохим искусством…
+
0
Сергій Т
Сергій Т
8 апреля 2023, 17:34
#
А Клеопатра нічого так собі.
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